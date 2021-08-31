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عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

قرر الأتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات القليلة الماضية معاقبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بمنع تسجيل اللاعبين الجدد بسبب قضايا صدرت فيها أحكام.

وتلقى نادي اهلي جدة خلال الساعات القليلة الماضية ضربة موجعة وذلك في اليوم الأخير من فترة الإنتقالات الصيفية الجارية والتي تنتهي بنهاية اليوم الثلاثاء.

وتعود العقوبة لقضيتي المديرين الفنيين السابقين للأهلي كريستيان جروس بالإضافة إلى الصربي فلادان حيث تقدم الأول بشوى بسبب عدم إستلام روابته البالغة 6 مليون ريال وكان الموعد الأخير للسداد 18 يوليو الماضي.

في الوقت الذي تقدم فيه فلادان بشكوى لعدم الحصول على الرواب المتأخرة والشرط الجزائي في عقده بقيمة تفوق 9 مليون ريال سعودي.

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