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ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بـ 1.1% في الربع الثاني

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات معدلة نشرها مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم الثلاثاء أن اقتصاد البلاد نما بأكثر مما كان متوقعا في البداية في الربع الثاني.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% مقارنة بالربع السابق، بعد تقديرات تم نشرها في 30 يوليو بنمو بـ 0.9% ، بحسب "الألمانية".

وكان الناتج المحلي الإجمالي قد ظل على مستواه في الربع الأول، وانكمش بـ 1.1% في الربع الأخير من عام .2020 وجاء الناتج المحلي الإجمالي متراجعا بنسبة 3.2% عن الربع الأخير من عام 2019 .

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي للأسر بنسبة 1.0% بعدما ظل ثابتا في الربع السابق.

وارتفعت الواردات بنسبة 1.7% والصادرات بنسبة 1.0% .

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