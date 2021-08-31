ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بـ 1.1% في الربع الثاني

أظهرت بيانات معدلة نشرها مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم الثلاثاء أن اقتصاد البلاد نما بأكثر مما كان متوقعا في البداية في الربع الثاني.





وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% مقارنة بالربع السابق، بعد تقديرات تم نشرها في 30 يوليو بنمو بـ 0.9% ، بحسب "الألمانية".





وكان الناتج المحلي الإجمالي قد ظل على مستواه في الربع الأول، وانكمش بـ 1.1% في الربع الأخير من عام .2020 وجاء الناتج المحلي الإجمالي متراجعا بنسبة 3.2% عن الربع الأخير من عام 2019 .





وارتفع الإنفاق الاستهلاكي للأسر بنسبة 1.0% بعدما ظل ثابتا في الربع السابق.





وارتفعت الواردات بنسبة 1.7% والصادرات بنسبة 1.0% .