Advertisements

أشرف زكى يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مجهول انتحل شخصية أسامة عباس

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 04:39 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل


تقدم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ للنائب العام، اتهم فيه أحد الأشخاص بانتحال شخصية الفنان أسامة عباس عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وترويجه منشور نسبه إليه مما تسبب له فى أضرار نفسية.


وجاء فى البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامى وحمل رقم 95223 سنة 2021 عرائض النائب العام، بأن المشكو فى حقه روج منشور ونسبه للفنان أسامة عباس جاء فيه: "لو المنتجين مش معتبرني عايش فأنا عايش وعايز أشتغل".

وتابع البلاغ، أن الفنان أسامة عباس أعلن عدم صلته بالمنشور وعدم وجود أى حسابات له على موقع "فيس بوك"، وهو ما أغضبه واعتبره فعل مسيئ له.

وأضاف البلاغ، أن نقابة المهن التمثيلية أنزعجت من المنشور ومن الإساءة لفنان كبير بحجم الفنان أسامة عباس.

وقال البلاغ، أن القصد وراء نشر المنشور المشار إليه زيادة المتابعات وتحقيق مكاسب مالية، على حساب سمعة وكرامة وإيذاء الناس.

وطالب البلاغ بالتحقيق فى الواقعة، وضبط المتهم وتقديمه للمحاكمة الجنائية.

أخبار تهمك

4 عروض نارية تقرب كهربا من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل مدوية.. الصراع يشتد بين ريال مدريد وسان جيرمان بسبب مبابي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. تفاصيل صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ 17 دقيقة

عاجل - موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 12 دقيقة

ريال مدريد يبدأ الحرب مع باريس بعد فشل صفقة مبابي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول رحيل مصطفى محمد عن جالطة سراي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للمنتخب المصري قبل مواجهة أنجولا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل بدر بانون عن الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

منذ ساعة و 13 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:00 م

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

02:48 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

02:14 م

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

04:32 م

ريال مدريد يبدأ الحرب مع باريس بعد فشل صفقة مبابي

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements