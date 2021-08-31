أشرف زكى يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مجهول انتحل شخصية أسامة عباس





تقدم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ للنائب العام، اتهم فيه أحد الأشخاص بانتحال شخصية الفنان أسامة عباس عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وترويجه منشور نسبه إليه مما تسبب له فى أضرار نفسية.





وجاء فى البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامى وحمل رقم 95223 سنة 2021 عرائض النائب العام، بأن المشكو فى حقه روج منشور ونسبه للفنان أسامة عباس جاء فيه: "لو المنتجين مش معتبرني عايش فأنا عايش وعايز أشتغل".



وتابع البلاغ، أن الفنان أسامة عباس أعلن عدم صلته بالمنشور وعدم وجود أى حسابات له على موقع "فيس بوك"، وهو ما أغضبه واعتبره فعل مسيئ له.



وأضاف البلاغ، أن نقابة المهن التمثيلية أنزعجت من المنشور ومن الإساءة لفنان كبير بحجم الفنان أسامة عباس.



وقال البلاغ، أن القصد وراء نشر المنشور المشار إليه زيادة المتابعات وتحقيق مكاسب مالية، على حساب سمعة وكرامة وإيذاء الناس.



وطالب البلاغ بالتحقيق فى الواقعة، وضبط المتهم وتقديمه للمحاكمة الجنائية.