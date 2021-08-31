Advertisements

رئيس الوزراء يناقش المقترحات المستقبلية لتحسين مؤشر سداد الضرائب

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،؛ مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، ورضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، وذلك لمناقشة مؤشرات أداء الأعمال بمصر، والمقترحات المستقبلية لتحسين مؤشر سداد الضرائب بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تعمل بجد لتحسين ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لافتًا إلى أن هناك بعض الإجراءات المقترحة التي يتم دراسة سبل تطبيقها خلال المرحلة المقبلة من أجل إحداث التغيير المطلوب، والذي يتماشى مع خطط الإصلاح الهيكلي الذي تتبناه الحكومة، ولاستكمال النجاح الذي حققته في هذا الشأن

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تطور ترتيب مصر في مؤشرات تقارير ممارسة أنشطة الأعمال في الفترة من 2012 وحتى عام 2020، والتي تتضمن عشرة مؤشرات تمثل دورة حياة المشروع وهي: تأسيس الشركات، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق صغار حملة الأسهم، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات التعسر.

وتم تسليط الضوء على مؤشر سداد الضرائب، ومقترحات تحسين الأداء به خلال الفترة المقبلة، وهو المؤشر المنوط به تسجيل الضرائب والاشتراكات الإجبارية التي يجب على شركة متوسطة الحجم دفعها، أو استقطاعها في سنة ما، وكذلك الإجراءات التي تمثل عبئًا إداريًا في دفع الضرائب، وهو المؤشر الذى يتم احتسابه وفقًا لمعايير تتضمن عدد مرات السداد لكل ضريبة، وطريقة السداد، والوقت اللازم للتقديم والسداد، وإجمالي معدل الضريبة والاشتراكات الإلزامية للشركة التي يتعين سدادها.

وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على تنفيذ عدد من الإجراءات التي ستسهم في تحسين ترتيب مصر في التقرير، وستتولى الجهات التنفيذية المعنية وضع آليات تنفيذ هذه المقترحات، تمهيدًا لإعلانها قريبًا.


الكلمات المفتاحية

مقترحات رئيس الوزراء الضرائب البنك الدولي

أخبار تهمك

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول رحيل مصطفى محمد عن جالطة سراي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل مدوية.. الصراع يشتد بين ريال مدريد وسان جيرمان بسبب مبابي

منذ حوالي 6 ساعات

4 عروض نارية تقرب كهربا من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل بدر بانون عن الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. تفاصيل صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ 19 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 11 دقيقة

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للمنتخب المصري قبل مواجهة أنجولا

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يبدأ الحرب مع باريس بعد فشل صفقة مبابي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

"عمران" يكشف دور هيئة الرقابة المالية فى تقدم مؤشر بحماية حقوق صغار المساهمين

الإمارات الأولى عربيًا في تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال

البنك الدولى: الإقلاع الصعب لرحلة الإصلاح الاقتصادي المصرى تم بنجاح

رئيس الوزراء يستقبل بعثة البنك الدولى المعنية بتقييم أداء الأعمال فى مصر

البنك الدولي: مصر ضمن أعلى 25 دولة في الإصلاحات الاقتصادية علي مستوى العالم

"الاستثمار": مصر ضمن أكثر 25 دولة من حيث عدد الإصلاحات

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:00 م

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

02:48 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

02:14 م

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

04:32 م

ريال مدريد يبدأ الحرب مع باريس بعد فشل صفقة مبابي

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements