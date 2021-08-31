Advertisements

تجديد الثقة في المستشار طه كرسوع أمينا عاما لمجلس الدولة

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم ٦١٤ لسنة 2021، باعتماد الحركة القضائية لعام 2021-2022 بعد موافقة المجلس الخاص، كما تم تجديد الثقة في المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عاما لمجلس الدولة.

ويعد المستشار طه، من أوائل دفعته حيث حصل على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية دفعة 1980 بتقدير عام جيد جدا كما حصل على ماجستير فى القانون، والتحق بالعمل بمجلس الدولة فى 8 يونيه 1981، وترقى بجميع الحركات القضائية، وهو يشغل درجة نائب رئيس مجلس الدولة بالقرار الجمهورى رقم 440 لسنة 2001.

عمل المستشار طه كرسوع بجميع أقسام مجلس الدولة بهيئة مفوضى الدولة بجميع محاكمها وإدارة الفتوى والتشريع لوزارة النقل البحرى بالإسكندرية وإدارة التفتيش الفنى، وعضوا بالمحكمة الإدارية العليا، وعين أمينا عامًا مساعدا لشئون قسمى الفتوى والتشريع، وأمينا عاما مساعدا للشئون المالية والإدارية، ومديرا لمركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، ثم رئيسا لدائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا.

والأمين العام الجديد، انتدب للعمل للتدريس بكلية الحقوق جامعات عين شمس وطنطا والمنوفية، كما انتدب للعمل مستشارا قانونيا للعديد من الوزارات والهيئات العامة، منها الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، وعضوية لجان البت فى الطرق لاستثمارية بنظام BOOT بتلك الهيئة.

كما تولى رئاسة إحدى اللجان المشكلة لتنظيم إجراءات التصرف فى الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة عام 2004، وعمل مستشارا للعديد من الوزارات منها وزارة النقل عدة سنوات، ووزارة البيئة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، وتولى رئاسة اللجنة الفنية بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل المكلفة بفحص البيانات والمستندات السرية بصحة ما ورد بالبلاغات وما أثير من شبهات حول تضخم ثروة أحد القادة السياسيين وأفراد عائلته إبان نظام الحكم الذى أسقطته ثورة 25 يناير 2011، ومستشارا قانونيا لشركة مصر القابضة للتأمين، وأخيرا عضوية مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر.

والأمين العام اشترك فى العديد قضايا التحكيم محكما عن العديد من الشركات، ورئيسا لهيئة التحكيم بين الشركات والمؤسسات منها النزاع بين المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عرب سات والشركة العربية لخدمات البث الإذاعى والتلفزيونى ABC.

الكلمات المفتاحية

مجلس الدولة طه كرسوع تجديد الثقة

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ 19 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ضربة موجعة للمنتخب المصري قبل مواجهة أنجولا

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول رحيل مصطفى محمد عن جالطة سراي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

4 عروض نارية تقرب كهربا من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. حقيقة رحيل بدر بانون عن الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تفاصيل مدوية.. الصراع يشتد بين ريال مدريد وسان جيرمان بسبب مبابي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

ريال مدريد يبدأ الحرب مع باريس بعد فشل صفقة مبابي

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

28 معلومة عن رئيس مجلس الدولة.. تعرف عليها

تعرف عليه.. من هو الأمين العام الجديد لمجلس الدولة؟

رئيس مجلس الدولة: قضاة الإسكندرية متميزون

رئيس مجلس الدولة يتفقد مباني المحاكم استعدادا للعام القضائي الجديد

تجديد الثقة في المستشار طه كرسوع أمينًا عامًا لمجلس الدولة

أمين عام مجلس الدولة : انجزنا ٩٧ ٪؜ من القضايا بخطة الإنجاز

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:00 م

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

02:48 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

02:14 م

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

04:32 م

ريال مدريد يبدأ الحرب مع باريس بعد فشل صفقة مبابي

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements