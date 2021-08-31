أجهزة الأمن تداهم وكرا لتوزيع شبكات الإنترنت بأكتوبر

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط القائم على إدارة منظومة اتصالات غير مرخصة لخدمات الإنترنت بالجيزة.



أكدت تحريات ومعلومات لأجهزة الأمن مفادها قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة "له محل إقامة آخر بمحافظة الدقهلية" بإقامة منظومة إتصالات غير شرعية لخدمة الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وتقاضي مبالغ مالية نظير تلك الخدمة، وذلك بمحل إقامته بمحافظة الجيزة بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف المتهم بمحل إقامته وأمكن ضبطه وبالتفتيش عثر على (54 راوتر "ماركات مختلفة" – جهاز حاسب آلى بمشتملاته – 28 سويتش "مختلف الأنواع" - 13 نانو إستيشن – 3 أجهزة ربط ميكرويف – 2 سيرفر).



وبمواجهته أقر بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله شهريًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.