Advertisements

فريق مسرح قصر ثقافة الشرقية يصعد للمشاركة بالمهرجان القومي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
تم تصعيد فريق المسرح بقصر ثقافة منيا القمح بمحافظة الشرقية، للمشاركة في المهرجان القومي للمسرح، بعد نجاح عرض مسرحية"بوم فريتز" من إخراج محمد فتح الله، وبمشاركة الكثير من الشباب والطلاب الموهوبين، وتعقد الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح، خلال في الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتور إيناس عبد الدايم، وبرئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل.

ويستمر"مسرح قصر ثقافة" منيا القمح بمحافظة الشرقية بتقديم عروض مستمرة لعدد من المسرحيات، مع استقبال حافل من الجمهور تحت إشراف المخرج محمد فتح الله، ومن العروض المسرحية التي قام بعرضها مؤخراً مسرحية "بوم فريتز" التي تقوم على معالجة مصرية لنصين ينتميان لتيار العبث للكاتب العالمي "إيوجين يونيسكو" وهما نصا "جاك" و "المستقبل في البيض"، حيث قام الكاتب المسرحي "طارق عمار" بمعالجة النصين معاً في عمل واحد لتقريب هذا التيار للجمهور المصري من خلال طرح قضية الاختيار الحر وهيمنة الأجيال على بعضها البعض. 

وتم تقديم العرض في إطار خطة التجارب النوعية التي نفذتها الإدارة العامة للمسرح بدعم كبير من الرئيس السابق للهيئة دكتور أحمد عوض، والفنان هشام عطوة، الرئيس الحالي للهيئة، والفنان القدير أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، حيث أشرف على تلك التجارب فنان مبدع  هو الفنان شاذلي فرح والذي قدم كل الدعم والرعاية للتجارب كافة . 

وشارك في نجاح الأعمال المسرحية بقصر الثقافة نخبة من الشباب المسرحي وكذلك اثنان من أعمدة الفريق هما الفنان أحمد القلش والفنان محمود مسعد، وقام بتصميم الديكور الفنان أحمد البحاري، كما صمم كوريوجرافيا العرض الفنان السيد سلامة، ووضع الألحان والموسيقى له الفنان محمد عبدالسلام، تحت إشراف المخرج محمد فتح الله، وقد حظيت التجربة بدعم كبير من مدير قصر ثقافة منيا القمح عصام نصرت.

ومن الشباب اللذين يشاركوا في مسرح ثقافة منيا القمح بالشرقيه عمر السعدني، محمد رأفت، مؤمن الحروني، ندي غريب سرحان، مريم نبيل، محمود الجنايني، يوسف شوكت، محمد ياسر، زياد عبد العليم، أشرق أمجد، على مهران، إبراهيم مصيلحي، إبراهيم أحمد، محمود اسماعيل، حسين علي.
فريق مسرح قصر ثقافة الشرقية يصعد للمشاركة بالمهرجان القومي
فريق مسرح قصر ثقافة الشرقية يصعد للمشاركة بالمهرجان القومي
فريق مسرح قصر ثقافة الشرقية يصعد للمشاركة بالمهرجان القومي
فريق مسرح قصر ثقافة الشرقية يصعد للمشاركة بالمهرجان القومي
فريق مسرح قصر ثقافة الشرقية يصعد للمشاركة بالمهرجان القومي
فريق مسرح قصر ثقافة الشرقية يصعد للمشاركة بالمهرجان القومي
فريق مسرح قصر ثقافة الشرقية يصعد للمشاركة بالمهرجان القومي
فريق مسرح قصر ثقافة الشرقية يصعد للمشاركة بالمهرجان القومي

أخبار تهمك

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

منذ ساعة و 17 دقيقة

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

منذ حوالي 6 ساعات

4 عروض نارية تقرب كهربا من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. ضربة موجعة للمنتخب المصري قبل مواجهة أنجولا

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل مدوية.. الصراع يشتد بين ريال مدريد وسان جيرمان بسبب مبابي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يبدأ الحرب مع باريس بعد فشل صفقة مبابي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تفاصيل صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ ثلث ساعة

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

بعد العرض الخرافي.. الأهلي يحسم موقفه من بيع الشناوي إلى النصر السعودي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل بدر بانون عن الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:00 م

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

02:48 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

02:14 م

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

04:32 م

ريال مدريد يبدأ الحرب مع باريس بعد فشل صفقة مبابي

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements