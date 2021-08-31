Advertisements

فوربس الشرق الأوسط تضع "ڤاليو" ضمن قائمة أقوى 5 تطبيقات تكنولوجيا الخدمات المالية

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في مصر، أنها احتلت المرتبة الخامسة في تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط<<Forbes Middle East>>  ضمن أقوى تطبيقات تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط. وتضم هذه القائمة أفضل التطبيقات على مستوى المنطقة والتي تساعد العملاء على إجراء المدفوعات، وتحويل الأموال، والاقتراض والاستثمار وذلك بناءً على عدة عوامل ومن بينها قيمة المعاملات المالية عن طريق التطبيق خلال عام 2020، وعدد مرات التحميل، والمستخدمين النشطين، وغيرها.

وفي هذا السياق، أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي المجموعة المالية هيرميس القابضة، عن سعادته بهذا التكريم من جانب فوربس الشرق الأوسط، والذي يعد بمثابة شهادة على الخطوات الثابتة التي أحرزتها المجموعة المالية هيرميس في تنمية شركة «ڤاليو» لتصبح المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا في المنطقة. وأضاف عوض أن المجموعة المالية هيرميس تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية وتطوير عملياتها، فضلًا عن اقتناص فرص جديدة لتعزيز التكامل بين الخدمات المقدمة وهو ما سيساعدنا في مواصلة تقديم حلول شاملة ابتكارية ترضي احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار وستسمح لهم بالحصول على التمويل الفوري بكل سهولة.

ومن جانبه، أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، عن فخرة باختيار فوربس الشرق الأوسط لشركة «ڤاليو» ضمن قائمة أفضل تطبيقات تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2021. وأشار حسونة إلى أن «ڤاليو» أحرزت العديد من الإنجازات على مدار الأعوام السابقة،  حيث نجحت في الدخول إلى قطاعات جديدة ساهمت في التوسع بشبكة محلات التجزئة ومقدمي الخدمات المختلفة ومواقع التسوق عبر الإنترنت، بالإضافة إلى توقيع مجموعة من الشراكات الاستراتيجية، وكذلك إطلاق العديد من المنتجات المبتكرة. وأكد حسونة إلى أن هذه النجاحات ترجع إلى قدرة الشركة على التطور السريع في تلبية احتياجات العملاء وتمكينهم من تحقيق نمط الحياة الذي يتطلعون إليه، ونفتخر بتقديم برامج تمويل بفترات سداد تصل إلى 60 شهرًا وهي تعتبر الأطول على مستوى العالم.

يذكر أن شركة «ڤاليو» قد حققت نموًا ملحوظًا خلال عام 2021، فقد نجحت في تنمية قاعدة العملاء إلى ما يربو على 229 ألف عميل قاموا بتنفيذ أكثر من 426 ألف معاملة، كما تجاوزت محفظة تمويل الشركة حاجز المليار جنيه لتصل إلى 1.1 مليار جنيه فضلًا عن زيادة حدود الائتمان لتصل إلى 2.2 مليار جنيه منذ انشأها. بالإضافة إلى ذلك، قامت «ڤاليو» بالتوسع في قائمة الشركاء لتشمل العديد من القطاعات الجديدة، ومن بينها التعليم والخدمات الطبية وعضويات النوادي الرياضية والأغذية والمشروبات، وغيرها.

ومن ناحية أخرى، قامت «ڤاليو» بإطلاق منصة التسوق عبر الإنترنت "Shop'it"، والتي تتيح لعملائها شراء منتجاتهم من مجموعة من المتاجر المتعاقدة مع الشركة والسداد على أقساط مريحة تصل إلى 60 شهر، بالإضافة إلى تسهيل إمكانية الوصول إلى العديد من المنتجات من فئات مختلفة من خلال منصة إلكترونية واحدة.

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة رحيل بدر بانون عن الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. تفاصيل صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ ثلث ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

بعد العرض الخرافي.. الأهلي يحسم موقفه من بيع الشناوي إلى النصر السعودي

منذ ثلث ساعة

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للمنتخب المصري قبل مواجهة أنجولا

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل مدوية.. الصراع يشتد بين ريال مدريد وسان جيرمان بسبب مبابي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يبدأ الحرب مع باريس بعد فشل صفقة مبابي

منذ أقل من ساعتين

4 عروض نارية تقرب كهربا من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:00 م

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

02:48 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

02:14 م

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

04:32 م

ريال مدريد يبدأ الحرب مع باريس بعد فشل صفقة مبابي

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements