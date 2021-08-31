تجديد حبس سائق بتهمة قتل نجل عمه في المعصرة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس سائق بتهمة قتل نجل عمه بسبب خلافات سابقة بينهما، بمنطقة المعصرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وكشفت تحقيقات النيابة أنه كان يوجد خلافات بين المتهم والمجنى عليه منذ 10 أيام بسبب خلافات مالية بينهم وتطورت لمشاجرة قام على إثرها الجاني بقتل المجنى عليه بطعنة نافذة للصدر أدت إلى وفاته فى الحال.



ورد بلاغ للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، من الأهالي بشارع الرشاح عزبه خليل المعصره، مفاده قيام شاب بقتل نجل عمه، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو "م.أ"، مصاب بطعنة نافذة.



وتم ضبط المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.