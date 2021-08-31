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تداول 19 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط إن الميناء تعامل خلال ال 24 ساعة الماضية مع 19 سفينة، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25051 طنا تشمل : 11500 طن فوسفات و 1148 طن يوريا و 2213 طن أسمنت و 2590 طن داى أمونيوم و 1600 طن فول صويا و 6000 طن رمل.

وأشار المركز -في بيان صادر اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 33195 طن تشمل : 537 طن خشب زان و 15496 طن ذرة و 9600 طن خردة و 7562 طن حديد، مضيفا أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغت 32 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( فاصوليا و قلقاس و فلفل و خضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( برسيم و بصل و زيتون و عدس و ريحان ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والأردن والسعودية وأمريكا ومالطا وإسبانيا.

وأوضحت أن عدد الحاويات الواردة بلغت 381 حاوية مكافئة، كما شملت عدد الحاويات الترانزيت 187 حاوية مكافئة، مضيفة أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 17332 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 1157 طنا، كما بلغت حركة تداول الشاحنات 4559 شاحنة.

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