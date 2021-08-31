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بعد العرض الخرافي.. الأهلي يحسم موقفه من بيع الشناوي إلى النصر السعودي
الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 05:29 م
علي نبوي
حسم مصدر داخل النادي الأهلي الجدل المثُار مؤخرًا حول رحيل
محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر خلال فترة
الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال المصدر إن محمد الشناوي مستمر مع الأهلي ولا توجد أي
نية للتفريط في خدمات اللاعب.
المصدر أضاف بأن الحارس تلقى عرضًا من نادي النصر السعودي
للحصول عفى خدماته مقابل حصول الشناوي على راتب كبير.
وتابع المصدر بأن النصر السعودي طلب الشناوي لمدة ٣ مواسم
براتب ٣ مليون دولار في الموسم الواحد ما يعني حصوله على ٩ مليون دولار في المواسم
الثلاثة.
وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي رفضت رحيل الحارس
الدولي وتمسكت باستمراره ضمن صفوف الفريق.