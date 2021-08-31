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بعد العرض الخرافي.. الأهلي يحسم موقفه من بيع الشناوي إلى النصر السعودي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
علي نبوي

 

حسم مصدر داخل النادي الأهلي الجدل المثُار مؤخرًا حول رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وقال المصدر إن محمد الشناوي مستمر مع الأهلي ولا توجد أي نية للتفريط في خدمات اللاعب.

 

 

المصدر أضاف بأن الحارس تلقى عرضًا من نادي النصر السعودي للحصول عفى خدماته مقابل حصول الشناوي على راتب كبير.

 

 

وتابع المصدر بأن النصر السعودي طلب الشناوي لمدة ٣ مواسم براتب ٣ مليون دولار في الموسم الواحد ما يعني حصوله على ٩ مليون دولار في المواسم الثلاثة.

 

 

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي رفضت رحيل الحارس الدولي وتمسكت باستمراره ضمن صفوف الفريق.

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