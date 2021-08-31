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إصابة 14 شخصا في تصادم سيارتين بالدقهلية

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
محمد كشك
شهد طريق "دمياط -المنصورة الشرقي "أمام قرية " بساط كرم الدين " مركز شربين بمحافظة الدقهلية، إصابة 14 شخصا بإصابات متفرقة إثر حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص وأخرى ملاكي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزرقا بدمياط وتلقوا العلاج اللازم وتصرح لمعظمهم بالخروج بينما تحول 3 منهم إلى مستشفى كفر سعد المركزي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة شربين من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق "دمياط -المنصورة الشرقي "أمام قرية " بساط كرم الدين " دائرة المركز.

بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من السيارة رقم ( د وأ 7928 أجرة ميكروباص ) باتجاه دمياط والسيارة رقم ( ع ق ج 9549 ملاکی ) بالإتجاه المقابل المنصورة.

وتبين أنه تم نقل 14 مصابا إلى مستشفى الزرقا بدمياط بالتنسيق وأمن دمياط، تبين تلقى 11 شخص العلاج اللازم والتصرح لهم بالخروج وتحويل 3 أشخاص إلى مستشفى كفر سعد المركزي دمياط - تم التحفظ على المركبتين، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق.

حرر المحضر اللازم، وجاري استكمال الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

الكلمات المفتاحية

حادث تصادم الدقهلية إصابة 14

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