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"رخصة وامتحان للإنجاب".. سمية الخشاب تثير الجدل عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
آثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل، من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" تتحدث فيه عن الإنجاب.

وكتبت "الخشاب" قائله: " انا بطالب برخصه وامتحان لـ الانجاب، يعني قبل ما الازواج يخلفوا يروحوا يطلعوا الرخصه دي فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا او لا؟ هل هما mentally stable؟ هل هيطلعوا نشأ كويس للمجتمع؟".

وتابعت قائله: "واللي يسقط فالامتحان يعملوله therapy وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الاطفال معاهم ".


يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "موسى" مع عدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.

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