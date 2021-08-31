"السيسى" يهنئ أوزبكستان والجمهورية القرقيزية وترينيداد توباجو بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.



وأوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة أوزبكستان بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.



كما بعث رئيس الرئيس السيسى، برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القرقيزية صدير جاباروف، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.



وأرسل الرئيس برقية تهنئة مماثلة إلى باولا ماى ويكس رئيس جمهورية ترينيداد وتوباجو، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

