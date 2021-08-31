ننشر مصروفات جامعة حورس 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم بها

مصروفات جامعة حورس 2021 ضمن أكثر عمليات البحث من طلاب الثانوية العامة الناجحين، حيث يسعى الطلاب لمعرفة درجات القبول بها، وذلك منذ الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 على الجامعات الخاصة وتنسيقها ومصروفاتها لاختيار الجامعة المناسبة لهم.





كما كشفت جامعة حورس، عن بدء تلقي طلبات التقديم المبدئي لقبول دفعة جديدة من الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة، أو الأزهرية أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية والعربية، إلكترونيا عبر الإنترنت.





مصروفات جامعة حورس 2021





– كلية الطب البشري 180 ألف جنيه.





– كلية طب الأسنان 150 ألف جنيه.

– كلية صيدلة فارما دي 101 ألف و250 جنيها.





– كلية صيدلة كلينكال 108آلاف و752 جنيها.





– كلية العلاج الطبيعي 93 ألفا و750 جنيها.





– كلية الهندسة 56 ألفا و259 جنيها





– كلية إدارة الأعمال شعبة عربي 18 ألفا و750 جنيها.





– كلية إدارة الأعمال شعبة انجليزي 37 ألفا و500 جنيه.





تنسيق جامعة حورس 2021





- كلية طب الفم والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، الحد الأدني للتقديم 90%.





- كلية الهندسة، الحد الأدني للتقديم 80%.





- كلية إدارة الاعمال، الحد الأدني للتقديم 65%.





- كلية الحاسبات والمعلومات، الحد الأدنى للتقديم 70%.





- كلية الإعلام، الحد الأدنى للتقديم 65%.





كليات جامعة حورس 2021





– كلية الصيدلة.





– كلية الهندسة.





– كلية العلاج الطبيعي.





– كلية طب الأسنان.





– كلية إدارة الأعمال.





– كلية الطب البشري.





الاوراق المطلوبة للتقديم في جامعة حورس 2021





- طلب الالتحاق من خلال مكتب القبول والتسجيل أو من خلال موقع الجامعة.





- أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.





- التصديق على الشهادات العربية من جهة الاعتماد الدولية للشهادات ومن الخارجية في دولة المنشأ.





- أصل شهادة الميلاد مميكنة (كمبيوتر).





- 6 صور شخصية 6X4 خلفية بيضاء.





- صورة بطاقة الأب والأم.





- نموذج 6 جند للطلاب الذكور.





- نموذج 2 جند للطلاب الذكور.





الاوراق المطلوبة للتحويل إلى جامعة حورس HUE





- صورة من شهادة الثانوية العامة.





- صورة من شهادة الميلاد.





- بيان حالة.





- محتوى علمي.





- صورة من بطاقة الأب وصورة من بطاقة الأم.





- وفي حالة القبول النهائي بالجامعة، يجب على الطالب أن يقدم أصل الأوراق السابقة والتي قدم صورًا منها، بالإضافة إلى خطاب سحب من الجامعة المحول منها.



