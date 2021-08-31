تعرف على موعد عرض مسرحية "مسرح الجريمة" لـ راندا البحيري

كشفت الفنانة راندا البحيري، عن موعد عرض مسرحيتها الجديدة "مسرح الجريمة" وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتبت "البحيري" قائله: " أهالي سوهاج مستنينكم يومي ١ و٢ سبتمبر يعني إن شاء الله بكرة وبعده علي مسرح جيل المستقبل (سوهاج الجديده) في تمام التاسعة الا الربع مساءً، الدعوات مجانيه والحضور بأسبقية التواجد".



يذكر أن آخر أعمال راندا البحيري مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.