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حزب تركي معارض يطالب بمحاكمة الرئيس التركي ونظامه.. تفاصيل

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
وكالات

 

طالب البرلماني التركي عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، ممثلًا عن مدينة مارمريس، علي ماهر بشارير، بإثبات اعترافات وزير البيئة والتحضر التركي السابق، أردوغان بيرقتار، الذي كشف فيها عن علاقات مشبوهة سابقة جمعته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

 

 

وخرج الوزير السابق اليوم عن صمته مؤكدًا تورط الرئيس التركي في قضية «17- 25 ديسمبر»، وقال «طردوني، وضعني الرئيس في كيس اللصوص ورماني بعيدًا».

 

 

 

من جهة، اعتبر بشارير، تصريحات الوزير السابق بمثابة اعتراف على فساد حزب العدالة والتنمية، وقال على «تويتر»، «إذا لم نتمكن من محاكمة الفساد اليوم فذلك بسبب أولئك الذين لم يُحاسبوا على جرائمهم. أردوغان بيرقتار فضح المرتشين والمجرمين. يجب علينا محاكمة الفاسدين والمرتشين وغاسلي الأموال».

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حزب تركي معارض اردوغان

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