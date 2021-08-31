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4 شروط مهمة لتوظيف الفتيات لأول مرة في مهنة قائدة قطار بالمترو (فيديوجراف)
الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 05:25 م
مارينا بشارة
أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق "عدلي منصور- العتبة"، عن توظيف فتيات لأول مرة في مهنة قائدة قطار مترو، تحقيقًا لمبدأ المساواة والتنوع بين الموظفين، وسد احتياجاتها في بعض الوظائف الشاغرة.
وترصد "الفجر" شروط توظيف فتيات لأول مرة في مهنة قائدة قطار بالمترو في التالي:
1- تكون المتقدمات حاصلات على مؤهل تعليم فني أو عالي في تخصص ميكانيكا كهرباء
2- مستعدات للعمل مدة 8 ساعات في 6 أيام أسبوعيًا.
3- إلمام المتقدمات بمبادىء اللغة الإنجليزية.
4- أن يتراوح العمر من 21 حتى 40 عامًا.
وترصد "الفجر" شروط توظيف فتيات لأول مرة في مهنة قائدة قطار بالمترو في التالي:
1- تكون المتقدمات حاصلات على مؤهل تعليم فني أو عالي في تخصص ميكانيكا كهرباء
2- مستعدات للعمل مدة 8 ساعات في 6 أيام أسبوعيًا.
3- إلمام المتقدمات بمبادىء اللغة الإنجليزية.
4- أن يتراوح العمر من 21 حتى 40 عامًا.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها طالبت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، حاجتها لتوظيف فتيات لأول مرة في مهنة قائدة قطار مترو، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة والتنوع بين الموظفين، ولسد احتياجاتها في بعض الوظائف الشاغرة، عقب التوسعات الجديدة.
وقالت الشركة في بيان باللغتين العربية والإنجليزية، إنها بهذا الإعلان تكون الشركة الأولى في مصر التي تحقق التنوع بين الرجال والسيدات خاصة في صناعة النقل والمواصلات والسكك الحديدية.
مزايا عديدة
وأشارت الشركة الفرنسية، إلى أنها ستقدم مزايا عديدة للموظفات الجدد تتضمن فترة تدريب مدفوعة الأجر، وتأمين صحي واجتماعي، وبرنامج تطوير المسار الوظيفي وتدرجه.