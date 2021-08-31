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عاجل.. تفاصيل صفقة ريال مدريد الكبرى

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
وكالات
أكدت تقارير صحفية، أن ريال مدريد توصل لاتفاق على ضم الموهبة الفرنسية إدواردو كامافينجا قادما من فريق رين الفرنسي، وذلك قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقرر ريال مدريد التعاقد مع كامافينجا خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وعدم الانتظار حتى صيف 2022، موعد نهاية عقد اللاعب مع ناديه الفرنسي.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حسم ريال مدريد صفقة إدواردو كامافينجا، حيث وافق رين على عرض الميرنغي البالغ 31 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات".

وأضاف رومانو: "خضع كامافينجا أيضا للكشف الطبي الليلة تمهيدا للتوقيع مع ريال مدريد".

وكان اللاعب الشاب كامافينجا، الباغ من العمر 18 عاما، هدفا قديما لمجلس إدارة ريال مدريد، والذي ينتهي عقده مع رين في صيف 2022.

وعاش إدواردو كامافينجا طفولة صعبة للغاية منذ أن ولد في أنغولا يوم 10 نوفمبر 2002، وذلك لأب وأم من الكونغو.

وأفاد تقرير للـ"العين الرياضية"، بأن إدواردو كامافينجا ولد في مخيم للاجئين بمدينة "ميكونجي" الأنغولية، وذلك بعد أن فرت عائلته من جحيم الحرب في الكونغو وعاصمتها "كينشاسا".

وبعد أن بلغ عمر إدواردو العامين، رحلت عائلته إلى فرنسا، حيث بدأت العيش في منطقة "فوجير".

وبدأ كامافينجا في فترة مبكرة من مرحلة الطفولة ممارسة رياضة الجودو لفترة، قبل أن يتخلى عنها للتركيز فقط على كرة القدم.

وفي عام 2013، احترق منزل عائلة كامافينجا، ما أدى إلى تلف معظم ممتلكات العائلة.

ويقول إدواردو إن ذلك كان الدافع الذي جعله يمارسة مهنة كرة القدم بشكل احترافي.

وانضم كامافينجا إلى أكاديمية شباب رين في سن 11 عاما، لتمر السنوات وتظهر موهبته في وسط الملعب، ليوقع أول عقد احترافي له في 14 ديسمبر 2018، وذلك بعمر 16 عاما وشهر واحد.

وبموجب هذا العقد، دخل كامافينجا تاريخ رين، كأصغر لاعب محترف في تاريخ النادي يوقع على عقد احترافي.

وظهر كامافينجا لأول مرة مع الفريق الأول لرين خلال مواجهة أنجيه في الدوري الفرنسي بتاريخ 6 أبريل 2019، وهو اللقاء الذي انتهى بالتعادل (3-3)، وأصبح كذلك أصغر لاعب يلعب لفريق رين الأول بعمر 16 عاما و4 أشهر.

وشارك كامافينجا في 88 مباراة مع رين في كل المسابقات، سجل فيها هدفين وصنع 5 أهداف.

وعلى الصعيد الدولي، انضم إدواردو كامافينجا، الذي يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع، لصفوف منتخب فرنسا الأول في 27 أغسطس 2020، وشارك معه في 3 مباريات دولية.

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