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موانئ البحر الأحمر تتداول 267 شاحنة و68 ألف طن بضائع عامة

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه جرى تداول 267 شاحنة و68 ألف طن بضائع عامة.

وأوضحت الهيئة، أن حركة الواردات شملت 2000 طن بضائع و122 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 56000 طن بضائع و145 شاحنة.

وغادرت ميناء سفاجا اليوم السفينة (ضىsوvف لىksوف) وعلى متنها 53 ألف طن فوسفات متجهة للهند، والسفينة (بوسيدون إكسبريس).. بينما استقبل الميناء السفينة (أمل).

واستقبل ميناء نويبع السفينتين (عمان وسينا) وغادرت السفينة (عمان).

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