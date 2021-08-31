تعرف على موعد ومكان عزاء المخرج كريم ضياء الدين

رحل عن عالمنا أمس المخرج كريم ضياء الدين، وأعلنت عن ذلك الفنانة شريهان من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وأعلن أبناء المخرج كريم ضياء الدين عن موعد العزاء، وذلك من خلال حساباتهم على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلين: "عزاء المغفور له والدى المخرج كريم ضياء الدين يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب".



ويعد المخرج كريم ضياء الدين، هو والد أبناء شقيقة النجمة شريهان، وقدم عدد كبير من الأعمال الفنية القيمة والتي نالت إعجاب الجمهور.