"أكتر واحد ضحك مصر".. هشام ماجد في أحدث ظهور مع محمد سعد

شارك الفنان هشام ماجد، صورة من أحدث جلسات تصوير له، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "ماجد" في الصورة بصحبة الفنان محمد سعد، وعبر عن سعادته للقائه به، حيث كتب تعليقا قائلا: "أكتر واحد ضحك مصر".



يذكر أن أخر أعمال هشام ماجد مسلسل "اللعبة 2: ليفل الوحش" مع شيكو وهشام ماجد وميرنا جميل ومي كساب ورانيا يوسف وسامي مغاوري وغيرهم، من إخراج معتز التوني عام 2021.



