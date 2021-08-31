تصريح هام من "الصحة العالمية" بشأن الجرعة الثالثة للقاح كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أهمية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، معتبرة أنها "ليست رفاهية"، وحذرت من زيادة الإصابات فى أوروبا.



وقال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا إن "جرعة ثالثة تنشيطية من اللقاحات ليست رفاهية وليست مأخوذة من شخص آخر لا يزال ينتظر جرعته الأولى، إنها بالأساس وسيلة للحفاظ على حماية الأكثر عرضة للخطر من المرض".



وكانت المنظمة قد قالت هذا الشهر إن البيانات لا تشير إلى حاجة ماسة لجرعات تنشيطية إضافية وإن منح المزيد من الجرعات لمن تلقوا لقاحات بالفعل سيزيد من عدم المساواة الكبيرة أصلا بين الدول الغنية والفقيرة فيما يتعلق بالحماية من المرض.