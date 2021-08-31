وزير الرياضة يشارك بختام فاعليات "أكاديمية شباب المتوسط"

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الكمية فى الكيفية لاختيار الموضوع من ابتكار الشباب ويجب أن يكون لدينا كمية كثيرة من الشباب يشاركون فى الموضوع ولا نكتفي بعدد معين، ويشترط أن يتميز بثلاث معايير الدفاعية، والموهبة، وأن يكون محب لبلده.



وأعلن"صبحي" أن الكيان هو اتحاد رسمي نوعي اسمه اتحاد شباب المتوسط، إلى جانب الكيان على نطاق ديموغرافي يضم 42 دولة على نطاق جغرافي على حيز هذا المكاني، مؤكدًا أنه يناقش جميع الموضوعات والتطوير المجتمعي.



وكان قد شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة فى ختام فاعليات الدفعة الأولى من أكاديمية شباب المتوسط الذي يقام بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وذلك بحضور كل من الدكتورة "ميرڤت سيد احمد" وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، والأستاذ خالد فوزى مدير إدارة القيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، ولفيف من قيادات الوزارة والشخصيات العامة.