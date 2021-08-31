اندلاع حريق بمستشفى أجا في الدقهلية

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، في السيطرة على حريق شب في مستشفى أجا المركزي، اليوم الثلاثاء، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.



وكان اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في إحدى حجرات مستشفى أجا.



وانتقل ضباط مباحث المركز، ورجال الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده.



وأكدت رئاسة مركز ومدينة أجا، أن الحريق شب في كابل كهربائي أعلى سطح حجرة الديزل، وتم السيطرة على النيران دون أي أضرار أو خسائر بشرية.



وقرر رئيس المركز اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب في حدوث الحريق نتيجة الإهمال.



وكان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قرر إقالة مدير المستشفى، وإحالة نائب المدير، ومدير الاستقبال، والمدير الإداري، وجميع الأطباء المتغيبين للتحقيق الفوري، خلال جولة مفاجئة أول أمس الأحد.