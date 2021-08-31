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أردوغان سلطان الإخوان.. استخدام التنظيم كورقة سياسية

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
وكالات

 

هكذا يدعي أردوغان الذي يلقب نفسه بـ"نصير المظلومين" أما المظلومون الذين يقصدهم أردوغان فهم التنظيمات التي انتفضت عليها شعوبها ورأت ما تحمله من عداوة وخراب كتنظيم الإخوان المسلمين الذي انتفضت عليه شعوب المنطقة من شرقها لغربها لكن هل انتصر لهم أردوغان؟.

وكانت قد استضاف أردوغان قيادات التنظيم وعناصره الهاربة وافتتح لهم الفضائياتة لمهاجمة دولهم وشعوبهم لكن حينما رأى أنهم حمل وعبء ثقيل ولا فائدة تعود عليه من دعم تلك العناصر قام فورا بوقف نشاطهم وهددهم بالطرد من تركيا، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

 وقرر أردوغان التقرب من "أعداء الأمس" مصر والإمارات والسعودية ليقول إن ما يجمعه بتلك الدول علاقات وصداقة تاريخية وتتضح حقيقة أردوغان وادعاءاته واستخدامه ورقة التنظيم لتحقيق أهدافه السياسية.

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