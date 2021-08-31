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محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمستشفى التأمين الصحي (صور)

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددًا من العاملين بمستشفى التأمين الصحي، لجهودهم المتميزة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وكذا تفانيهم في أداء مهام عملهم والواجبات الوظيفية المنوطة بهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور سيف الدين عبد الشكور مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم ومديري ورؤساء الأقسام بمستشفى الفيوم النموذجي للتأمين الصحي.

أشار الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن تكريم الأطباء، وأطقم التمريض، والإداريين بمستشفى التأمين الصحي، يأتي في إطار خطة المحافظة لتكريم الكوادر المتميزة بكافة القطاعات الخدمية تحفيزًا لهم لمواصلة رحلة العطاء والأداء المتميز، بما يعود بالنفع علي المواطن الفيومي.

خلال التكريم، شهد محافظ الفيوم، فيلم تسجيلي، عن إنجازات مستشفى الفيوم النموذجي للتأمين الصحي، وخطة التدريب، والتوعية، وجاهزية المستشفى، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، وأليات التصدي لجائحة كورونا.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن المحافظ، راجع أعداد ونسب تطعيم العاملين بمستشفى التأمين الصحي، مشددًا على ضرورة تلقي كافة العاملين بالمستشفى "لقاح كورونا" بنسبة 100%، وعدم السماح أو التهاون في هذا الشأن، حفاظًا على صحتهم وصحة أسرهم والمجتمع، وللحد من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشاد محافظ الفيوم، بجهود العاملين بمستشفى التأمين الصحي، وكافة الأطقم الطبية، لإحساسهم بالمسئولية المجتمعية في التصدى لجائحة فيروس كورونا التي ألمت بالبلاد، بإعتبارهم خط الدفاع الأول فى مواجهة تلك الأزمة، لافتًا إلى أن الجهود التي بذلت خلال المرحلة السابقة من قبل مسئولي القطاع الصحي بالمحافظة، أدت بشكل مباشر لمكافحة الجائحة، والحد من انتشار الإصابة بالفيروس، رغم ما عانته العديد من الدول الكبرى في مواجهة تلك الجائحة، موجهًا بتوخي الحذر وجاهزية مستشفيات العزل بالمحافظة استعدادًا لأية زيادة - قد تطرأ - في معدلات الإصابة بالفيروس خلال الفترة القادمة.
محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمستشفى التأمين الصحي (صور)
محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمستشفى التأمين الصحي (صور)

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محمد عماد محافظ الفيوم التامين الصحي

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