محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمستشفى التأمين الصحي (صور)

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محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمستشفى التأمين الصحي (صور)
الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 06:22 م
الفيوم: ريهام على
كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددًا من العاملين بمستشفى التأمين الصحي، لجهودهم المتميزة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وكذا تفانيهم في أداء مهام عملهم والواجبات الوظيفية المنوطة بهم.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور سيف الدين عبد الشكور مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم ومديري ورؤساء الأقسام بمستشفى الفيوم النموذجي للتأمين الصحي.
أشار الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن تكريم الأطباء، وأطقم التمريض، والإداريين بمستشفى التأمين الصحي، يأتي في إطار خطة المحافظة لتكريم الكوادر المتميزة بكافة القطاعات الخدمية تحفيزًا لهم لمواصلة رحلة العطاء والأداء المتميز، بما يعود بالنفع علي المواطن الفيومي.
خلال التكريم، شهد محافظ الفيوم، فيلم تسجيلي، عن إنجازات مستشفى الفيوم النموذجي للتأمين الصحي، وخطة التدريب، والتوعية، وجاهزية المستشفى، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، وأليات التصدي لجائحة كورونا.
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن المحافظ، راجع أعداد ونسب تطعيم العاملين بمستشفى التأمين الصحي، مشددًا على ضرورة تلقي كافة العاملين بالمستشفى "لقاح كورونا" بنسبة 100%، وعدم السماح أو التهاون في هذا الشأن، حفاظًا على صحتهم وصحة أسرهم والمجتمع، وللحد من الإصابة بفيروس كورونا.
وأشاد محافظ الفيوم، بجهود العاملين بمستشفى التأمين الصحي، وكافة الأطقم الطبية، لإحساسهم بالمسئولية المجتمعية في التصدى لجائحة فيروس كورونا التي ألمت بالبلاد، بإعتبارهم خط الدفاع الأول فى مواجهة تلك الأزمة، لافتًا إلى أن الجهود التي بذلت خلال المرحلة السابقة من قبل مسئولي القطاع الصحي بالمحافظة، أدت بشكل مباشر لمكافحة الجائحة، والحد من انتشار الإصابة بالفيروس، رغم ما عانته العديد من الدول الكبرى في مواجهة تلك الجائحة، موجهًا بتوخي الحذر وجاهزية مستشفيات العزل بالمحافظة استعدادًا لأية زيادة - قد تطرأ - في معدلات الإصابة بالفيروس خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور سيف الدين عبد الشكور مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم ومديري ورؤساء الأقسام بمستشفى الفيوم النموذجي للتأمين الصحي.
أشار الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن تكريم الأطباء، وأطقم التمريض، والإداريين بمستشفى التأمين الصحي، يأتي في إطار خطة المحافظة لتكريم الكوادر المتميزة بكافة القطاعات الخدمية تحفيزًا لهم لمواصلة رحلة العطاء والأداء المتميز، بما يعود بالنفع علي المواطن الفيومي.
خلال التكريم، شهد محافظ الفيوم، فيلم تسجيلي، عن إنجازات مستشفى الفيوم النموذجي للتأمين الصحي، وخطة التدريب، والتوعية، وجاهزية المستشفى، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، وأليات التصدي لجائحة كورونا.
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن المحافظ، راجع أعداد ونسب تطعيم العاملين بمستشفى التأمين الصحي، مشددًا على ضرورة تلقي كافة العاملين بالمستشفى "لقاح كورونا" بنسبة 100%، وعدم السماح أو التهاون في هذا الشأن، حفاظًا على صحتهم وصحة أسرهم والمجتمع، وللحد من الإصابة بفيروس كورونا.
وأشاد محافظ الفيوم، بجهود العاملين بمستشفى التأمين الصحي، وكافة الأطقم الطبية، لإحساسهم بالمسئولية المجتمعية في التصدى لجائحة فيروس كورونا التي ألمت بالبلاد، بإعتبارهم خط الدفاع الأول فى مواجهة تلك الأزمة، لافتًا إلى أن الجهود التي بذلت خلال المرحلة السابقة من قبل مسئولي القطاع الصحي بالمحافظة، أدت بشكل مباشر لمكافحة الجائحة، والحد من انتشار الإصابة بالفيروس، رغم ما عانته العديد من الدول الكبرى في مواجهة تلك الجائحة، موجهًا بتوخي الحذر وجاهزية مستشفيات العزل بالمحافظة استعدادًا لأية زيادة - قد تطرأ - في معدلات الإصابة بالفيروس خلال الفترة القادمة.