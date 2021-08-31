الأهلي يعلن إعارة بواليا إلى مالاتيا سبور التركي

أنهى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، إعارة والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادى مالاتيا سبور التركي لمدة عام بنية البيع.

وقام توفيق بإنهاء كل الإجراءات المالية والإدارية بعد الرجوع للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بما يحفظ حقوق الأهلي في كل الاتجاهات.

ومن المقرر أن يغادر بواليا إلى تركيا خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الخضوع للكشف الطبي وتوقيع عقود انتقاله بصفة رسمية.

وكان الأهلي تعاقد مع 4 صفقات قوية حيث ضم كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم برايتون الإنجليزي ولويس ميكسوني مهاجم سيمبا وكريم فؤاد لاعب نجوم المستقبل وحسام حسن مهاجم سموحة.