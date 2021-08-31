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موعد مباراة انجلترا والمجر في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
يلتقي المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، بنظيره المجري، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتقام المباراة التي تجمع بين منتخبي إنجلترا والمجر، يوم الخميس المقبل الموافق الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

ويقع المنتخب الإنجليزي في المجموعة التاسعة التي تضم منتخبات، المجر وألبانيا، وبولندا، أندورا، سان مارينو.

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موعد مباراة انجلترا والمجر موعد مباراة انجلترا التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

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