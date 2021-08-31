وزير الرياضة يشارك بختام النسخة الأولى من "أكاديمية شباب المتوسط"

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات النسخة الأولى من برنامج أكاديمية شباب المتوسط، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، البرنامج الذي تنفذه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة، بالشراكة مع مؤسسة شباب المتوسط للتنمية.



جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة "ميرڤت سيد أحمد" وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والأستاذ خالد فوزى مدير إدارة القيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، ولفيف من قيادات الوزارة والشخصيات العامة.



وأعلن "صبحي" خلال عرضه لتوصيات البرنامج الأكاديمي، بتدشين إاتحاد نوعي يطلق عليه " اتحاد شباب المتوسط " كأحد الكيانات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أنه يدعم الإبتكار الشبابي على مستوى مراكز الشباب في الجمهورية الجديدة.



وثمن وزير الشباب والرياضة، الوحدة الوطنية بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية بتاريخهما العظيم نحو قيم المجتمع المصري بالأخوة الإنسانية والتسامح والمساواة العادلة.