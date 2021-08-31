Advertisements

وزير الرياضة يشارك بختام النسخة الأولى من "أكاديمية شباب المتوسط"

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات النسخة الأولى من برنامج أكاديمية شباب المتوسط، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، البرنامج الذي تنفذه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة، بالشراكة مع مؤسسة شباب المتوسط للتنمية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة "ميرڤت سيد أحمد" وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والأستاذ خالد فوزى مدير إدارة القيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، ولفيف من قيادات الوزارة والشخصيات العامة.

وأعلن "صبحي" خلال عرضه لتوصيات البرنامج الأكاديمي، بتدشين إاتحاد نوعي يطلق عليه " اتحاد شباب المتوسط " كأحد الكيانات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أنه يدعم الإبتكار الشبابي على مستوى مراكز الشباب في الجمهورية الجديدة.

وثمن وزير الشباب والرياضة، الوحدة الوطنية بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية بتاريخهما العظيم نحو قيم المجتمع المصري بالأخوة الإنسانية والتسامح والمساواة العادلة.
وزير الرياضة يشارك بختام النسخة الأولى من "أكاديمية شباب المتوسط"
وزير الرياضة يشارك بختام النسخة الأولى من "أكاديمية شباب المتوسط"
وزير الرياضة يشارك بختام النسخة الأولى من "أكاديمية شباب المتوسط"
وزير الرياضة يشارك بختام النسخة الأولى من "أكاديمية شباب المتوسط"
وزير الرياضة يشارك بختام النسخة الأولى من "أكاديمية شباب المتوسط"
وزير الرياضة يشارك بختام النسخة الأولى من "أكاديمية شباب المتوسط"
وزير الرياضة يشارك بختام النسخة الأولى من "أكاديمية شباب المتوسط"
وزير الرياضة يشارك بختام النسخة الأولى من "أكاديمية شباب المتوسط"

الكلمات المفتاحية

الإدارة المركزية أكاديمية شباب المتوسط

أخبار تهمك

تمت رسميًا.. ريال مدريد يعلن ضم كامافينجا

منذ ثلث ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

ريال مدريد يبدأ الحرب مع باريس بعد فشل صفقة مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد العرض الخرافي.. الأهلي يحسم موقفه من بيع الشناوي إلى النصر السعودي

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يعلن رحيل مدرب الفريق ومحلل الأداء

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. تفاصيل صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرارات هامة في النادي الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

كتيبة الرعب.. تشكيل الأهلي بالصفقات الجديدة في الموسم المقبل (إنفوجراف)

منذ 37 دقيقة

4 عروض نارية تقرب كهربا من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للمنتخب المصري قبل مواجهة أنجولا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يكرم رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية (صور)

"الموازنة العامة والتسويق".. موضوعات ناقشها البرنامج التدريبي بكفر الشيخ

وزير الرياضة يلتقى الوفد المصري المشارك في برنامج التبادل الشبابي بالسعودية

"بالأخلاق نرتقي" لقاء لـ"الشباب والرياضة" بكفر مناقر في بنها (صور)

"لدعم النشء".. فعاليات وأنشطة للشباب والرياضة في 2019 ( حصاد)

"الرياضة" تواصل عقد المقابلات للملتحقين ببرنامج مواجهة الشائعات

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:50 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

تمت رسميًا.. ريال مدريد يعلن ضم كامافينجا

06:55 م

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

02:48 م

عاجل.. تفاصيل صفقة ريال مدريد الكبرى

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements