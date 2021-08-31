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إحباط 1154عملية تهرب جمركي بـأكثر من 130 مليون جنيه خلال يوليو

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم تقريرا حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية بما يسهم في حماية الأمن القومي والاقتصاد المصري والحفاظ على صحة المواطنين وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.

وطالب رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفي والوطني مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية على النحو الذي يسهم في تحفيز الاستثمار.

ومن جانبه قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم في الحد من محاولات التهريب والحفاظ على حقوق الخزانة العامة وحماية الصناعة الوطنية والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.

وأضاف أنه تم إحباط 1154عملية تهريب خلال شهر يوليو الماضي واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وقد بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 130 مليونا و861 ألف جنيه وبلغ إجمالي التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 248 مليونا و673 ألف جنيه.

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