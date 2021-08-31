"بعد إعلان زواجهما من الأقصر".. العروسين الأسبانيين بمتحف الحضارة

استقبل اليوم الاثنين المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط عريس والعروسين الأسبانيين اللذين قاما بإعلان مراسم زواجهما من الأقصر والتقى بهما الوزير خلال زيارته لمحافظة الأقصر يوم الأحد الماضي.





وجاءت زيارة العروسين للمتحف بناء على دعوة من وزير السياحة والآثار، حيث تجولا داخل المتحف في قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية ومنطقة بحيرة عين الصيرة.





وخلال الجولة، وجه العروسان الشكر للوزير على هذه الدعوة لزيارة المتحف كهدية بمناسبة زواجهما والتي تعد بالنسبة لهم زيارة سارة وغير متوقعة لاسيما في ظل شغفهم بزيارة المتحف منذ انبهارهم بحدث موكب نقل المومياوات الملكية الذي تابعوه بشغف عبر شاشة التليفزيون في إسبانيا.





وأعربا عن سعادتهما بزيارة المتحف ومشاهدة المومياوات الملكية خاصة بعد زيارتهما للمقابر الملكية في وادي الملوك بالأقصر، مما أعطى لرحلتهما في مصر طابع وتجربة مميزة.





وسجل العروسين إعجابهما بالقطع الأثرية المعروضة في المتحف والتي تعبر عن الحضارة المصرية العريقة عبر العصور التاريخية المختلفة.

وحرصا على التقاط العديد من الفيديوهات والصور التذكارية بالمتحف وأمام كل من البحيرة واللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليداً لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت أنظار العالم.



