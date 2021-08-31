Advertisements

"بعد إعلان زواجهما من الأقصر".. العروسين الأسبانيين بمتحف الحضارة

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
استقبل اليوم الاثنين المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط عريس والعروسين الأسبانيين اللذين قاما بإعلان مراسم زواجهما من الأقصر والتقى بهما الوزير خلال زيارته لمحافظة الأقصر يوم الأحد الماضي. 

وجاءت زيارة العروسين للمتحف بناء على دعوة من وزير السياحة والآثار، حيث تجولا داخل المتحف في قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية ومنطقة بحيرة عين الصيرة. 

وخلال الجولة، وجه العروسان الشكر للوزير على هذه الدعوة لزيارة المتحف كهدية بمناسبة زواجهما والتي تعد بالنسبة لهم زيارة سارة وغير متوقعة لاسيما في ظل شغفهم بزيارة المتحف منذ انبهارهم بحدث موكب نقل المومياوات الملكية الذي تابعوه بشغف عبر شاشة التليفزيون في إسبانيا. 

وأعربا عن سعادتهما بزيارة المتحف ومشاهدة المومياوات الملكية خاصة بعد زيارتهما للمقابر الملكية في وادي الملوك بالأقصر، مما أعطى لرحلتهما في مصر طابع وتجربة مميزة. 

وسجل العروسين إعجابهما بالقطع الأثرية المعروضة في المتحف والتي تعبر عن الحضارة المصرية العريقة عبر العصور التاريخية المختلفة.
 
وحرصا على التقاط العديد من الفيديوهات والصور التذكارية بالمتحف وأمام كل من البحيرة واللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليداً لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت أنظار العالم. 

وكان وزير السياحة والآثار، قد التقى بالعروسين الأحد الماضي، خلال زيارته إلى محافظة الأقصر، والتي قام خلالها بافتتاح وكالة الجداوي الأثرية بمدينة إسنا بعد الانتهاء من أعمال ترميمها وتطويرها، وتفقد بعض الفنادق العائمة للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، وكذا تفقده لمعبدي إسنا والطود.

الكلمات المفتاحية

وكالة الجداوي الأثرية وزارة السياحة والاثا ر مصر افتتاح وكالة الجداوي

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يعلن رحيل مدرب الفريق ومحلل الأداء

منذ ساعة و 12 دقيقة

كتيبة الرعب.. تشكيل الأهلي بالصفقات الجديدة في الموسم المقبل (إنفوجراف)

منذ 37 دقيقة

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

منذ ساعتين و 45 دقيقة

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قرارات هامة في النادي الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للمنتخب المصري قبل مواجهة أنجولا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يبدأ الحرب مع باريس بعد فشل صفقة مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

تمت رسميًا.. ريال مدريد يعلن ضم كامافينجا

منذ ثلث ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

بعد العرض الخرافي.. الأهلي يحسم موقفه من بيع الشناوي إلى النصر السعودي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

4 عروض نارية تقرب كهربا من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

حقيقة صور حفل زفاف شيري عادل ومعز مسعود المنتشرة عبر "السوشيال ميديا"

الصور الأولى من حفل زفاف دياب وهاجر الإبياري (صور)

"وثيقة زواج الخديوي وصور الأمير شابًا" قطع أثرية تُعرض لأول مرة لمرور 116 عام على قصر المنيل

هيفاء وهبي تهنئ فارس كرم بزواجة.. فرحتلك كتير

مدير المصريات بمتحف اللوفر: الحضارة الفرعونية فاتنة ومبهجة

مصمم قاعة المومياوات بمتحف الحضارة: معلومات وحقائق تكشف لأول مرة للجمهور

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:50 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

تمت رسميًا.. ريال مدريد يعلن ضم كامافينجا

06:55 م

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

02:48 م

عاجل.. تفاصيل صفقة ريال مدريد الكبرى

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements