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تفوق تاريخي لمنتخب مصر على أنجولا قبل موقعة تصفيات كأس العالم (أرقام)

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 06:38 م
منتخب مصر
منتخب مصر
علاء خليف
يستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بمواجهة نظيره منتخب أنجولا، غدًا الأربعاء على إستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من التصفيات المونديالية

ويشارك منتخب مصر في المجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، رفقة كل من أنجولا وليبيا والجابون.

وتقام مباراة مصر وأنجولا في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، غدا الأربعاء، قبل السفر يوم الجمعة إلى مدينة فرانسفيل في الجابون لمواجهة المنتخب الجابوني يوم 5 سبتمبر في الجولة الثانية.

تاريخ مواجهات مصر وأنجولا

ويتسلح منتخب مصر بتفوقه التاريخي على منتخب أنجولا قبل مباراة الغد، حيث التقى المنتخبين في 5 مواجهات سابقة (4 رسمية – 1 ودية)، حقق 3 انتصارات، وحسم التعادل مباراتين، ولم يخسر الفراعنة أي مباراة.

سجل لاعبو منتخب مصر 8 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف.

تقابل منتخبي مصر وأنجولا في مباراتين بكأس أمم إفريقيا فاز بهما الفراعنة، بينما جمعتهما مباراتين في تصفيات كأس العالم فاز منتخبنا الوطني في مباراة وحسم التعادل مباراة، بينما التقى المنتخبين في مباراة ودية انتهت بالتعادل.

وجاءت مواجهات مصر ضد أنجولا كالتالي:

- 11 أكتوبر 1992.. مصر 1 – 0 أنجولا (تصفيات كأس العالم)
- 18 يناير 1993.. مصر 0 – 0 أنجولا (تصفيات كأس العالم)
- 15 يناير 1996.. مصر 2 – 1 أنجولا (كأس أمم إفريقيا)
- 13 يناير 2008.. مصر 3 – 3 أنجولا (مباراة ودية)
- 4 فبراير 2008.. مصر 2 – 1 أنجولا (كأس أمم إفريقيا).

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