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كتيبة الرعب.. تشكيل الأهلي بالصفقات الجديدة في الموسم المقبل (إنفوجراف)

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
أعلن النادى الأهلى منذ أيام قليلة عن التعاقد مع 4 صفقات جديدة ضمتها لفريق كرة القدم الأول بالقلعة الحمراء.


وضم المارد الأحمر 4 صفقات وهم: الظهير الأيمن كريم فؤاد، والجناح الأيمن بيرسى تاو، والجناح الأيسر لويس ميكيسونى، والمهاجم حسام حسن.


ومن المتوقع أن يعتمد الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، خلال الموسم الجديد على التشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوى.

في خط الدفاع: على معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - كريم فؤاد.

في خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدى "قفشة".

في الهجوم: بيرسى تاو - محمد شريف - لويس ميكيسونى.

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