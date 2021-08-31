درة تبهر الجمهور مع زوجها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة درة صورة من أحدث جلسات تصوير لها، من استمتاعها بالإجازة الصيفية وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت درة بصحبة زوجها، واردت فستان متألق به عدد من الألوان واعتمدت على الميك أب الصاخب، كما تركت شعرها منسدل على كتفها.



وتشارك درة في مسلسل "الكاهن" مع عدد من الفنانين منهم إياد نصار والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هانى سلامة.