Advertisements

23 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد بلغت 23 سفينة حاويات وبضائع مؤكدة التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.

وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 5 سفن حاويات وغادرته 3 سفن وتوجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.

وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات وغادرته سفينتا حاويات وسفينة بضائع ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.

أخبار تهمك

مفاجآت بالجملة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات المونديال

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

كتيبة الرعب.. تشكيل الأهلي بالصفقات الجديدة في الموسم المقبل (إنفوجراف)

منذ 37 دقيقة

ريال مدريد يبدأ الحرب مع باريس بعد فشل صفقة مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

4 عروض نارية تقرب كهربا من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد العرض الخرافي.. الأهلي يحسم موقفه من بيع الشناوي إلى النصر السعودي

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الأهلي يفاجئ محمد مجدي قفشة بقرار ناري

منذ حوالي 7 ساعات

تمت رسميًا.. ريال مدريد يعلن ضم كامافينجا

منذ ثلث ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للمنتخب المصري قبل مواجهة أنجولا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرارات هامة في النادي الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يعلن رحيل مدرب الفريق ومحلل الأداء

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. تفاصيل صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:50 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

تمت رسميًا.. ريال مدريد يعلن ضم كامافينجا

06:55 م

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

02:48 م

عاجل.. تفاصيل صفقة ريال مدريد الكبرى

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements