23 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد





ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد بلغت 23 سفينة حاويات وبضائع مؤكدة التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.





وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 5 سفن حاويات وغادرته 3 سفن وتوجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.





وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات وغادرته سفينتا حاويات وسفينة بضائع ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.