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تمت رسميًا.. ريال مدريد يعلن ضم كامافينجا
الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 06:55 م
الفجر الرياضي
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي تعاقده مع لاعب خط الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا قادمًا من رين قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لبيان الريال الرسمي: ‘‘اتفق نادي ريال مدريد ورين على
نقل اللاعب إدواردو كامافينجا للميرينجي، الذي سيظل مرتبطًا بالنادي الملكي لمدة
ستة مواسم، حتى 30 يونيو 2027‘‘.
ولم يكشف ريال مدريد عن التفاصيل المالية لصفقة انتقال اللاعب الفرنسي إدواردو كامافينجا من رين.