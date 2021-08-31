المنتج محمد حفظي: الشراكة بين فيلم كلينيك وإيرجو مرحلة جديدة في صناعة السينما بالعالم العربي



ضمن استراتيجية تتضمن توسيع أنشطتها في الإنتاج والتوزيع السينمائي والتلفزيوني، عقدت مجموعة فيلم كلينيك التي أسسها المنتج محمد حفظي شراكة مع إيرجو ميديا فنتشرز، تستحوذ بموجبها إيرجو على حصة غير حاكمة بنسبة 49% من مجموعة شركات فيلم كلينيك للإنتاج والتوزيع السينمائي التي تتضمن شركة دائرة ميم الإبداعية التي أسسها حفظي مع المخرج عمرو سلامة وكذلك فيلم كلينيك برودكشن للإنتاج وفيلم كلينيك إندي ديستربيوشن للتوزيع.





وتهدف هذه الشراكة إلى تحويل فيلم كلينيك إلى كيانٍ مؤسسي قوي يتعاون مع الكيانات العالمية لإنتاج وتصدير المحتوى المصري داخل وخارج العالم العربي، خاصة أن فيلم كلينيك هي الشركة التي قامت -بالتعاون مع دائرة ميم الإبداعية- بإنتاج ما وراء الطبيعة، أول مسلسل مصري من إنتاج نتفليكس، وكانت وراء إنتاج وتوزيع عددٍ من الأفلام العربية التي حصلت على جوائز في أهم مهرجانات السينما الدولية على مدار تاريخها.



وعلق المنتج والسيناريست محمد حفظي مؤسس فيلم كلينيك على هذه الشراكة قائلًا "على الرغم من مرور شركة فيلم كلينيك بعدة مراحل من النمو وتحقيق الكثير من النجاحات منذ تأسيسها في 2005، إلا أن هذه الصفقة تؤذن ببدء مرحلة جديدة للشركة نؤمن جميعا بأهميتها وبالغ أثرها، ليس على تطور الشركة فحسب، بل على صناعة الإعلام والإنتاج الفني في مصر والعالم العربي ككل".





ويقول المخرج والمنتج عمرو سلامة "متحمس للشراكة مع إيرجو ميديا فنتشرز، وأثق في أن هذا التعاون سوف يساهم في اكتشاف ومنح الفرص لعدد أكبر من السينمائيين الواعدين في مصر والعالم العربي، عبر تحويل أفكارهم الإبداعية إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية يشاهدها العالم كله".





ومن جانبه قال جمال جميع مدير استثمار شركة إيرجو "أنا سعيد بأن تكون صفقة شركة فيلم كلينيك هي أولى استثمارات إيرجو لما تتمتع به الشركة من سجل حافل بالأعمال الحاصلة على العديد من الجوائز العالمية بالإضافة إلى الكفاءات المسؤولة عن إدارة الشركة.



لقد قررنا الاستثمار في هذا المجال الذي لم يكن مألوفًا لقطاع الاستثمار المباشر في المنطقة لأننا نؤمن بأنه قطاع واعد يستطيع تحقيق عوائد مجزية، خاصةً في ظل الرقمنة وظهور المنصات وقنوات الاعلام المستجدة وتبعيات جائحة الكورونا". وأضاف " نأمل في أن يسهم استثمار إيرجو في فيلم كلينيك في مساعدة الشركة على تحقيق رؤية القائمين عليها وتحويلها إلى مثال يُحتذى به من قبل شركات الإنتاج المصرية الأخرى."





والجدير بالذكر أن إيرجو ميديا فنتشرز هي شركة استثمار متكاملة تأسست في 2018 وتتطلع إلى تطوير المشهد الإعلامي في مصر والمنطقة العربية واستعادة الإعلام المصري لمكانته كقاطرة اقتصادية واجتماعية وثقافية مستدامة. وتسعى إيرجو إلى تحقيق ذلك عن طريق الاستثمار في صناعة وتطوير وتوزيع المحتوى الإعلامي سواء كان رقميًا أو تقليديًا.



وقد قامت الشركة منذ تأسيسها بدعم عددٍ من الأعمال الفنية المصرية والعربية الواعدة من خلال مهرجانات سينمائية مختلفة مثل القاهرة والجونة، وقد ساهم هذا الدعم في استكمال هذه الأعمال التي فاز عدد منها لاحقًا بالعديد من الجوائز في عددٍ من المهرجانات الدولية المرموقة.





أما فيلم كلينيك، فهي مجموعة شركات أسسها السيناريست والمنتج محمد حفظي في عام 2005، ككيان يقدم ورشًا في كتابة السيناريو وتتخصص في إنتاج الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة.



وبينما تستهدف الشركة الجمهور بكل أنواعه في السوق المصري والعربي والعالمي، عُرفت فيلم كلينيك بدعم صُناع الأفلام الشباب الواعدين، وبصناعة أفلام مبتكرة تصبح بمثابة بدائل إبداعية للسينما التجارية السائدة في السوق السينمائي المصري على وجه التحديد، وتتضمن مجموعة فيلم كلينيك شركة دائرة ميم الإبداعية التي أسسها حفظي مع المخرج عمرو سلامة وكذلك فيلم كلينيك للإنتاج وفيلم كلينيك إندي ديستربيوشن للتوزيع.





شاركت فيلم كلينيك في إنتاج أفلام مصرية وعربية ودولية طويلة، فازت بأكثر من 100 جائزة عبر أكثر من 100 مشاركة رسمية بمهرجانات دولية، من بينها مهرجانات كان وبرلين ولوكارنو وصندانس ولندن وتورنتو والقاهرة وقرطاج ومراكش ومالمو للسينما العربية ومونبلييه ووهران، بالإضافة إلى العديد من المهرجانات المحلية المصرية.





أنتجت الشركة مؤخرا فيلم ريش الذي يعتبر أول فيلم عربي يفوز بـالجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد ضمن مهرجان كان السينمائي 2021، كما انتجت أفلامًا مثل الفيلم البريطاني الأقصر (2020) الذي نافس في مسابقة أفلام الدراما العالمية بمهرجان صندانس، والمصري سعاد ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجاني كان 2020 وبرلين 2021، إضافة لمسلسل ما وراء الطبيعة الذي كان أول أعمال نتفليكس الأصلية في مصر.



وقبلها أنتجت الشركة وشاركت في إنتاج ستموت في العشرين (2019) ويوم الدين (2018) وشيخ جاكسون (2017) وأخضر يابس (2016)، واشتباك (2016) وفرش وغطا (2013) وMy Brother the Devil (2013)، وفيلا 69 (2012)، ومن الأفلام التي قامت بتوزيعها الشركة الفيلم الفلسطيني 200 متر (2020) والفيلم السعودي بركة يقابل بركة (2016)، والفيلمين المصريين ورد مسموم (2019)، وليل خارجي (2018).