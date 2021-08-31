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رئيس مجلس النواب اللبناني يحدد الموعد النهائي لتشكيل الحكومة

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
الفجر
دعا نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، إلى تنحية كل الخلافات وتشكيل الحكومة هذا الأسبوع "وليس أكثر".

وقال "بري" في كلمة تلفزيونية: "الوطن يحتضر أمامنا والعملية الجراحية ممكنة من خلال دولة مدنية ومجلس شيوخ وانتخابات نيابية وقضاء مستقل وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعدية وإقرار الضمان الصحي والاجتماعي للجميع والإسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد"، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وشددد على ضرورة "الإسراع بتشكيل حكومة خلال هذا الأسبوع كحد أقصى لتحرير اللبنانيين من طوابير الذل والتحضير لإجراء انتخابات نيابية"، مشيرا إلى أنه "لدى جميع الأطراف فرصة للنظر في قانون عصري خارج القيد الطائفي وفقا للنظام النسبي وتأسيس مجلس شيوخ".

وأضاف: " لا زلنا علنا وفي الخفاء نقدم المبادرات التي لا تهدف إلى التصويب على أحد والتاريخ يشهد على التضحيات التي قدمتها ولن نكون شهود زور على حفلة الإعدام الجماعي".

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