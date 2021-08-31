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"معكم منى الشاذلي".. بلقيس تكشف عن سبب منعها من الغناء في مصر

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي


في لقاء خاص مليء بالمفاجأت والغناء، تحل المطربة بلقيس ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc، وذلك مساء الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

تتحدث بلقيس عن أحدث أغنياتها والأولى لها باللهجة المصرية "دبلوماسي"، التى حظيت بنسب مشاهدة عالية. كما يتضمن اللقاء فاصلا من الحكايات عن دراستها بكلية الطب في مصر قبل أن تتركها وتدرس التسويق ثم تحترف الفن، رغم تخوفات والدها الملحن والمطرب اليمني أحمد فتحي.

أيضا تكشف بلقيس عن علاقتها بنجوم الخليج الكبار في ظل صعودها الكبير في عالم الأغنية الخليجية، بالإضافة لرحلتها الأخيرة إلى مصر والتى تضمنت عددا من الحفلات. وتوضح كواليس أزمة منعها من الغناء في مصر، وكيف تم حلها في غضون ساعات بعد صدور القرار من نقابة المهن الموسيقية.

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