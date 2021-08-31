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رئيس الحكومة العراقية يحث المواطنين على التصويت في الانتخابات المبكرة

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
الفجر
حث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، مواطنيه على التصويت في الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل.

وقال في بيان صحفي: "لم يتبق على إجراء الانتخابات سوى أسابيع قليلة، وكل الأوضاع مهيأة لإجراء العملية الانتخابية المبكرة، ونتطلع إلى المشاركة الواسعة والفاعلة"، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأضاف: "أحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، فانحسار المشاركة بالانتخابات السابقة، كان من الأسباب التي أدت لمشكلات عديدة".

وأشار الكاظمي إلى أن "عودة التيار الصدري للمشاركة بالانتخابات، خطوة جيدة أضافت زخما للانتخابات وأدعو كل المقاطعين إلى العودة والمشاركة في الانتخابات".

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