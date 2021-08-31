بيان من الأرصاد بشأن طقس غدا الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس ليوم غدا الأربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.



تحذيرات عاجلة للمواطنين



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.



كما ناشدت المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة بقيم تتراوح (5:3) درجة حيث تتجاوز 88% علي بعض المناطق.



البلاد تتأثر بمنخفض الهندي الموسمي



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.



طقس غدًا الأربعاء



وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الأربعاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري، وطقس شديد الحرارة وطب علي جنوب سيناء وجنوب البلاد فيما يكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء ليلا، طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



الظواهر الجوية غدًا الاربعاء



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الاربعاء، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهره الكبري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.



كما كشف الهيئة، عن وجود اضطراب الملاحة علي البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (70:50 كمس) وارتفاع الموج (4:3 متر).



حالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الي 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة غدا الأربعاء



وعن درجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.









