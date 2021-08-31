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الجولة الثانية.. تعرف على موعد مباراة مصر ضد الجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري لخوض منافسات تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا في سبتمبر المقبل.

موعد مباراة مصر ضد الجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

و من المقرر أن تُقام مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم الذي يقوده فنيا حسام البدري ضد الجابون مساء يوم 5- 9 -2021 على ملعب المنتخب الجابوني.

وتنقل مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2022 ضد الجابون بشكل حصري عبر قناة بين سبورتس القطرية .

من جانبه يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مواجهة الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 أمام منتخب أنجولا مساء الأربعاء المقبل.

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