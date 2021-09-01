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4 رسائل من وزيرة البيئة في مؤتمر التنوع البيولوجي

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 06:56 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مجموعة من الرسائل للعمل عليها خلال الدورة الجديدة من مؤتمر التنوع البيولوجي COP 15 برئاسة الصين. 

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الحدث رفيع المستوى التمهيدي لمؤتمر التنوع البيولوجي 2021، وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز رسائل الوزيرة للعمل بها خلال مؤتمر التنوع البيولوجي COP 15:
١-العمل على الربط بين صون التنوع البيولوجي ومواجهة آثار تغير المناخ أمر حتمي.

٢-الظواهر المناخية الحادة التي يواجهها العالم لم تفرق بين دول نامية ومتقدمة وآثارها تطال الجميع.

٣- بادرت مصر من خلال إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) لتوحيد الجهود وتحقيق فعلي لأهداف تلك الاتفاقيات.

٤-ضرورة الأخذ في الاعتبار أهمية اجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ لصون التنوع البيولوجي.

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ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بوابة الفجر الفجر

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