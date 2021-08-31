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الحكومة التونسية تبدأ صرف منح للعائلات الفقيرة

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
د ب أ
أعلنت الحكومة في تونس، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ صرف مساعدات استثنائية للعائلات الفقيرة للحد من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد عبر قرض من البنك الدولي تبلغ قيمته الإجمالية 300 مليون دولار.

وكانت الحكومة وقعت على إتفاق القرض مع البنك الدولي منذ أبريل الماضي وسيخصص لمساعدة نحو مليون عائلة فقيرة تضررت من تداعيات وباء كورونا.

وأفادت وزارة الشؤون الاجتماعية بأن 100 مليون دولار من القرض ستوزع بدءا من مطلع سبتمبر غداً الأربعاء على العائلات المستهدفة بمنح استثنائية تقدر بـ300 دينار للعائلة (107 دولار أمريكي).

ويشمل اتفاق القرض تخصيص 120 مليون دولار لتمويل برنامج "الأمان الاجتماعي" من أجل صرف منح مقررة شهرياً تقدر بـ180 دينار (حوالي 65 دولار) لنحو 266 الف عائلة فقيرة، فيما ستوجه 80 مليون دولار الباقية من قيمة القرض لصرف منح للأطفال دون 6 سنوات لأبناء هذه العائلات.

وتسببت الأزمة الاقتصادية في البلاد وتداعيات الأزمة الصحية وتدابير الغلق في إنهيار غير مسبوق للنمو الاقتصادي والذي بلغ نسبة انكماش فاقت 8% في 2020 مع خسارة الآلاف من فرص العمل في السياحة والخدمات والنقل بجانب تضرر القطاعات غير المنظمة.

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