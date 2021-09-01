"الظواهر المناخية لا تفرق بين دول العالم.. 9 تصريحات مهمة من وزيرة البيئة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في الحدث رفيع المستوى لما قبل مؤتمر التنوع البيولوجي 2021، والذي تنظمه الحكومة الكولومبية بدعم من سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، بمشاركة رؤساء دول كولومبيا وبنما والأرجنتين وكوستاريكا، ووزراء البيئة في عدد من الدول ورؤساء البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وممثلي سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي.





وترصد " الفجر " في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة البيئة:

١-مصر كرئيس لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP14 بذلت جهودًا حثيثة لرسم إطار عالمي لخارطة التنوع البيولوجي لما بعد 2020.

٢ قيام مصر بدورها لتوحيد الجهود لصون التنوع البيولوجي العالمي بما يضمن حق الأجيال القادمة.

٣-العمل على الربط بين صون التنوع البيولوجي ومواجهة آثار تغير المناخ أمر حتمي.

٤-الظواهر المناخية الحادة التي يواجهها العالم لم تفرق بين دول نامية ومتقدمة وآثارها تطال الجميع.

٥- بادرت مصر من خلال إطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) لتوحيد الجهود وتحقيق فعلي لأهداف تلك الاتفاقيات.

٦-ضرورة الأخذ في الاعتبار أهمية اجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ لصون التنوع البيولوجي.

٧-من أهم أنواع الاستثمار هو الاستثمار في العامل البشري من الشباب والسكان المحليين للمناطق المحمية، فهم أكثر قدرة على صون التنوع البيولوجي.

٨-أهمية الوصول لإطار طموح لصون التنوع البيولوجي من خلال مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP15.