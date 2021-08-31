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تراجع ثقة المستهلك الأمريكي لأدنى مستوى في 6 أشهر خلال أغسطس

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
هبطت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أغسطس ، إذ ألقت المخاوف بشأن قفزة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 وارتفاع التضخم بظلال سلبية على آفاق الاقتصاد.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد اليوم الثلاثاء، إن مؤشرها لثقة المستهلك تراجعت إلى قراءة عند 113.8 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير، من 125.1 في يوليو.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينخفض المؤشر إلى 124.0 .

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