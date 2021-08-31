خاص- الكشف عن تطورات مفاوضات الأهلي لضم مصطفى البدري

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أن مصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي، خارج حسابات الجهاز الفني بالموسم الجديد.





وكانت أنباء قوية ترددت خلال الساعات الأخيرة، عن اقتراب النادي الأهلي من التوقيع مع البدري، وعودته مرة أخرى إلى ملعب التتش بالانتقالات الصيفية الجارية.





وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الأهلي لم يوقع مع اللاعب ولم يتفاوض من أجله خلال الفترة الأخيرة، خاصةً أن بيتسو موسيماني المدير الفني لم يطلب التوقيع معه.





وكان النادي الأهلي أعلن التعاقد مع 4 صفقات وهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم برايتون الإنجليزي ولويس ميكسوني مهاجم سيمبا التنزاني وكريم فؤاد لاعب نجوم المستقبل وحسام حسن مهاجم سموحة.



