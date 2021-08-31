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التفاصيل المالية لانتقال بواليا إلى مالاتيا سبور التركي

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي التقاصيل المالية في صفقة انتقال والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر لنادي مالاتيا سبور التركي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء نهائيًا.

 

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي مساء اليوم الثلاثاء انتقال والتر بواليا لنادي مالاتيا سبور التركي.


وقال المصدر إن الأهلي سيحصل على ٣٠٠ ألف دولار نظير إعارة المهاجم الكونغولي للنادي التركي.

 

وأضاف المصدر بأن النادي التركي يحق له تفعيل بند شراء والتر بواليا نهائيًا مقابل ٢ مليون دولار.

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