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"التجارة العالمية" تراجع الخلاف على ضوابط استيراد الحبوب بين واشنطن وبكين

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر

خلافات تجارية خاضها أكبر اقتصادين في العالم خلال السنوات الأخيرة.

وجاءت تحت أنظار منظمة التجارة العالمية، حيث تبادلت الولايات المتحدة والصين فرض جمارك على العديد من المنتجات  في حربهما الاقتصادية، وفي هذا الصدد، ذكرت منظمة التجارة مؤخرا بأنها تعمل على مراجعة الخلاف القائم منذ فترة طويلة بين واشنطن وبكين بشأن سيطرة الصين على ضوابط استيراد الأرز والقمح والذرة.

وكانت المنظمة قد أصدرت حكما في عام 2019 ضد استخدام الصين لحصص التعرفة الجمركية للواردات الزراعية بسبب تأثيره على صادرات الحبوب الأميركية ووصولها المحدود للأسواق، في حين ترى الصين إنها نفذت منذ ذلك الوقت توصيات منظمة التجارة العالمية لكن الولايات المتحدة لم توافق.

وعادة ما تقدم لجنة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية قرارها إلى الأطراف المعنية في غضون ستة أشهر بعد سلسلة من جلسات الاستماع والمشاورات.

ويذكر أن الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، كانت قد صرحت أن إدارة الرئيس بايدن تجري مراجعة شاملة للسياسة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في خطوة هي الأولى في تناول هذا الملف منذ استلام بايدن الرئاسة منذ بداية 2021.

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